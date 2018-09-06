İzmir'de etkili olan kötü koku

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, rüzgarın Çiğli yönünden estiği günlerde tüm şehirde koku oluştuğunu, İzmir'deki kanalizasyon sisteminde ciddi sıkıntılar bulunduğunu belirtti.

Şengül yaptığı açıklamada, kent genelinde yoğun hissedilen pis konunun giderilmesiyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesinin tüm uyarılara rağmen kalıcı hiçbir çözüm üretmediği eleştirisinde bulundu.

Kokuya ilişkin vatandaşların yoğun şikayeti olduğunu aktaran Şengül, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, eğer bu konuda çözüm üretemiyorsa, ‘Çaresiz kaldık’ diyorsa bize gelsin. Sorunun çözümü için ortak hareket edelim, sıkıntıyı giderelim. Mevcut durum, içinden çıkılmaz bir hal aldı." ifadelerini kullandı.

Şengül, Çiğli Atık Su Tesisi'nin çevresinde depolanan arıtma çamurlarının ve kanalizasyon altyapısının yetersiz olmasının kötü kokunun en önemli kaynağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Rüzgarın Çiğli yönünden estiği günlerde tüm şehirde koku oluşuyor. İzmir'deki kanalizasyon sisteminde de ciddi sıkıntılar var. Bunların revizyonunun yapılması lazım. İzmir'deki nüfus artışıyla birlikte artık yetmez duruma geldi. Ayrıca kanallarda biriken çamurlar da çürüme sonucu hidrojen sülfür gazı oluşturuyor. Bu gaz da çevreye yoğun ve rahatsız edici kokunun yayılmasına yol açıyor. Ayrıca şehrin farklı noktalarında yer alan ve denize ulaşan kanallarda kot farklarından dolayı çamur biriktiği için bu çamurlar da kokuya neden oluyor. Kısaca özetlersek şu anda Büyükşehir Belediyesi İzmir'e koku üretiyor. Yani kokunun kaynağı İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Yüzeysel çalışmalarla koku geçiştirilmeye çalışılıyor. Ancak kalıcı bir çözüm üretilmesi şart. Bu konuyu siyasi malzeme haline getirmek istemiyoruz. Ancak baştaki yöneticiler olarak da bu sıkıntıyı çözmemiz lazım."

