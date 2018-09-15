İzmir'de etkili olan kötü koku

Dağ, İzmir'de son dönemde kötü kokunun etkili olduğunu ifade ederek, "İzmir'imizde bir koku sorunu var. Bayraklı'dan Karabağlar'a insanlar evinden çıkamıyor. Evin içinde dahi havalandırma olmadan zor duruluyor. Çağrımızı yineliyoruz; bu konuda beraber çalışmaya varız. Güzel İzmir'imizin böyle konularla gündeme gelmesi doğru değildir." diye konuştu.

Meraya çöp dökmenin yasak olduğunu vurgulayan Dağ, "Dünyanın hiçbir şehrinde artık vahşi depolama sistemi kalmamıştır, İzmir hariç. Tebrik ediyorum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız çok başarılı. Kendisi dünyada birinci. Açıkçası burada çevrecilere seslenmek durumundayım. Birçok çevre gönüllüsü ideolojik davranmadıklarını böyle bir meselede ortaya koymak durumundalar. Buradaki mera arazisine çöp dökülüyor." dedi.

Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman bakanlıklarının üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bildiren Dağ, şöyle devam etti:

"Biz defalarca çağrıda bulunduk. Karşı taraftan 'bu konuda birlikte çalışalım' diye hareket beklerken, mevcut göstergelerden daha farklı açıklamalar yapılıyor. Ortada hiçbir şey yokken ilgili birimlerin yaptığı bir açıklama değil bu. Ortada bir vaka var. Vaka da İzmir'de bir koku sorunu var. Bu sorunu çözmek lazım. Sayın Başkan dün İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde konuşma yaparken, şecaat arz ederken sirkatin söylemiş. Biz İzmir Körfezi'ne arıtma yapılmadan atık döküldüğü noktasında bilgi sahibi değildik."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun körfeze İZSU tarafından sıvı atık gönderildiğine ilişkin itirafta bulunduğunu anlatan Dağ, bu itirafın da kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Kötü kokunun İzmir'e yakışmadığına işaret eden Hamza Dağ, "Biz körfezde rahat rahat denize girilmesinden bahsederken, bu konuda bir proje yürütürken, bir taraftan da İZSU tarafından yoğunluk olduğu zamanlar dahi olsa sıvı atığın körfeze dökülmesi medeniyet açısından da çevre açısından da kültür açısından da ilerleme açısından da kabul edilebilir değildir. Üzerimize düşen mutlaka var. Bu konuda birlikte çalışma mecburiyeti var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı birlikte çalışma konusunda İZSU'ya gerekli talimatı versin, biz de gerekli talimatları verelim, birlikte çalışma hamlesi yapılsın." diye konuştu.

Hamza Dağ'ın Tire'deki programına AK Parti Tire İlçe Başkanı M. Selman İçelli, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyorük, Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu ve vatandaşlar katıldı.

