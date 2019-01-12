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İzmir'de etkili olarak sağanak yağmur hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 12:49 | Son Güncelleme

İZMİR'de iki gündür yağan sağanak yağmurdan dolayı rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı.

Taylan YILDIRIM- Mücahit BEKTAŞ İZMİR (DHA) İZMİR'de iki gündür yağan sağanak yağmurdan dolayı rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı. Bu alanlarda uzun kuyruklar oluşturan araçlar, yolda kaldı, trafik kilitlendi. Belediye ekipleri ise yağmur sularının tahliyesi için aralıksız görev yaptı. Bu arada Meteoroloji yetkililerinin verdiği bilgiye göre, yarın İzmir'i terk edecek olan yağışlar, önümüzdeki hafta rüzgar yönünün değişmesiyle soğuk havayla birlikte dönecek. İzmir'de hafta içinde soğuk havanın ardından başlayan ve iki gündür sağanak şeklinde devam eden yağışlar, kent genelende etkili oldu. Yağışlardan dolayı birçok bölgede vatandaşlar büyük güçlükler yaşadı. Aşırı yağıştan rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı. Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan 2844 Sokak'taki Yunuslar Alt Geçidi yağmur nedeniyle ulaşıma kapandı. Alt geçidin kapandığını fark etmeyen bir sürücü, su birikintisinde kalan otomobilini bırakıp gitti. Bunun üzerine ekipler, buraya araç geçişini iş makinası ve şeritlerle kapattı, bir yandan da su tahliye çalışması yaptı. ARAÇLAR YOLLARDA KALDI, TRAFİK FELÇ OLDU Yağışlardan sürücüler de olumsuz etkilendi. Pınarbaşı Kemalpaşa Caddesi başta olmak üzere cadde ve sokaklardaki su seviyesinin yükselmesi üzerine bazı araçlar yollarda kaldı. Bu nedenle uzun kuyruklar oluştu, trafik adeta felç oldu. Araçların sudan kurtarılması için çalışan çekiciler, zaman zaman yetersiz kaldı. Bunun yanı sıra Karşıyaka Nebil Susup Sokak'ta ise çam ağacı park halindeki üç otomobilin üzerlerine devrilip, hasara neden oldu. Ağaç, itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve İZSU ekipleri de su tahliye çalışmalarını sürdürdü. KENT GENELİNE REKOR YAĞIŞLAR DÜŞTÜ Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre kent genelinde iki günde rekor düzeyde yağış düştü. Buna göre iki günde metrekareye Buca'da 182, Kemalpaşa'da 197.2, Konak'ta 153.2, Narlıdere 150.9 kilogram yağmur yağdı. Yetkililer, yağışlı havanın bugün akşama kadar devam edeceğini, yarın kentin yağışsız bir gün geçireceğini, ancak gelecek hafta rüzgar yönünün değişmesiyle yağışların soğuk havayla birlikte döneceğini ifade etti.

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