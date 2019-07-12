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İzmir'de ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 17:45 | Son Güncelleme

İzmir'de ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti, annesi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde, 2 katlı bir evin zemin katında yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, eve girerek Ebru Arılık ile 2 yaşındaki kızını evden çıkardı.

Yatak odasında uyuyakalan 5 yaşındaki Bakican Arılık ise yaşamını yitirdi.

Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan anne Ebru Arılık'ın, ağır yaralı olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
duman itfaiye yangın

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