İzmir'de ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti, annesi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde, 2 katlı bir evin zemin katında yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, eve girerek Ebru Arılık ile 2 yaşındaki kızını evden çıkardı.
Yatak odasında uyuyakalan 5 yaşındaki Bakican Arılık ise yaşamını yitirdi.
Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan anne Ebru Arılık'ın, ağır yaralı olduğu öğrenildi.
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