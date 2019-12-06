İzmir'de ev yangınında alzaymır hastası yaşlı kadının cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, müstakil bir evde çıkan yangın sonrası alzaymır hastası yaşlı kadının cesedi bulundu.

Çaylı Mahallesi Koşu Yolu Caddesinde 87 yaşındaki alzaymır hastası Emine Dalgıç'ın yaşadığı iki katlı kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Evin içinde jandarma ve belediye işçilerinin yaptığı arama sonucu Emine Dalgıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yaşlı kadının cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

