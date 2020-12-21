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İzmir’de evde çıkan yangın bitişikteki binaya sıçradı

21.12.2020 23:50 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın bitişiğindeki 2 katlı binaya sıçradı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın bitişiğindeki 2 katlı binaya sıçradı. Binanın üst katında yaşayan 80 yaşındaki adam, vatandaşların yardımı ile pencereden çıkarılarak kurtarıldı.
Yangın, akşam saatlerinde Gümüşpala Mahallesi 7065. Sokak’ta müstakil bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu 4 kişilik ailenin kaldığı evden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu polis, 110 ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, alevler bitişikteki 2 katlı binaya da sıçradı. Suriyeli aile çevredeki vatandaşların yardımı ile evden çıkarken, 2 katlı binanın üst katında yalnız yaşayan Halil K. (80) da vatandaşların yardımı ile pencereden çıkarıldı. Ellerinde küçük sıyrıklar oluşan yaşlı adam sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.
Yangının evde yemek yapıldığı esnada çıktığı değerlendirilirken, her iki evde de maddi zarar meydana geldi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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