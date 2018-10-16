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İzmir'de evinde tabanca ürettiği iddia edilen kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 14:50 | Son Güncelleme

İzmir'de evinde tabanca ürettiği iddia edilen kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişi, evinde kurduğu düzenekle kurusıkıdan dönüştürerek tabanca ürettiği suçlamasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menemen'de yaşayan S.B'nin (34), evinde kurduğu atölyede kurusıkı tabancaların namlularını açtığı, gerekli tadilatlarını yaparak gerçek tabancaya dönüştürdüğü ve sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

S.B'nin evine düzenlenen operasyonda 23 tabanca, 22 tabanca sürgüsü, 42 namlu ve 621 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak silah operasyon tutuklama

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