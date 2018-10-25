İzmir'de evrakta sahtecilik operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde, sahte belgelerle tapu düzenledikleri iddiasıyla 9 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte belgelerle tapu düzenledikleri iddia edilen kişilere operasyon düzenledi.

Ekipler, aralarında tapu dairesinde çalışan memurlar ile emlak işleri yapan kişilerin de olduğu 9 şüpheliyi, "evrakta sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

