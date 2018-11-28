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İzmir'de eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 10:58 | Son Güncelleme

İZMİR’de, eylem hazırlığında oldukları belirlenen PKK terör örgütü üyesi 5 kişi operasyonla yakalandı.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, eylem hazırlığında oldukları belirlenen PKK terör örgütü üyesi 5 kişi operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK’nın kuruluş yıl dönümünde kentte eylem yapma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere bu sabah özel harekat polislerinin de katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda 5 örgüt üyesi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin örgüt adına kırsal bölgelerde de faaliyet gösterdikleri belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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