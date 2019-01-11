İzmir'de, eylem yapmak isteyen işçilere müdahale (2)

OTOBÜSLER KONTAK KAPATTI, ÇÖP KAMYONLARI ÇALIŞMADI

DİSK'e bağlı Genel -İş İzmir 2 Nolu Şube üyelerinin basın açıklamasına polisin müdahale etmesinin ardından, DİSK'e bağlı Genel-İş 1 Nolu Şube'de örgütlü bulunan ESHOT çalışanları iş bıraktı. 12.00 -14.00 saatleri arasında ESHOT otobüsleri kontak kapatarak, sefere çıkmadı. Buca, Konak ve Çiğli Belediyeleri'nde örgütlü bulunan 5 Nolu Şube üyeleri de aynı saatlerde iş bıraktı. Buca Belediyesi temizlik hizmetlerinde çalışan personel, çöp arabalarını Konak Tünelleri'nin çıkışına park etti. İş bırakan işçiler, Büyükşehir Belediyesi personel kapısı önünde toplandı. İşçilere, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da destek verdi. İşçiler, 'Yaşasın iş ekmek ve özgürlük mücadelemiz' sloganı atıp, genel grev çağrısında bulundu.

'SENDİKAMIZIN ÖRGÜTLÜLÜK ORANI YÜZDE 95'TİR'

Polis müdahalesi sırasında gömleği yırtılan Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız, işçilere seslenerek, "Sendikamız Genel-İş, İZENERJİ Şirketi'nde 15 yıla yakın bir süredir yetkili sendikadır. Sendikamız yedinci dönem toplu iş sözleşmesi sürecini başlatmak amacıyla Çalışma Bakanlığı'na Eylül ayının başında yetki başvurusunda bulundu. Bakanlık, 24 Eylül 2018 tarihli yetki tespiti yazısı ile sendikamızın toplu sözleşme yapabilmek için gerekli çoğunluğu sağladığını tespit etmiştir. Yetki için yasanın aradığı oran en az yüzde 40 olması gerekirken, sendikamızın örgütlülük oranı yüzde 95'tir. Kapsam dışı personel olan yüzde 5'lik kesimi dikkate almadığımızda sendikamız İZENERJİ'de çalışan tüm işçilerin iradesini ve örgütlülüğünü temsil etmektedir" diye konuştu.

İŞÇİLER İŞ BIRAKACAKLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ Şirketi yönetiminin ise, bakanlık tarafından da tescil edilen yetkiye itiraz ettiğini kaydeden Yıldız, şunları söyledi:

"Belediye yönetiminin itiraz gerekçesi, 696 Sayılı KHK ile belediye şirketine yani İZENERJİ'ye geçişleri yapılan işçilerin de yetki tespiti sayısına dahil edilmesidir. Bir başka ifadeyle İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi, taşerondan geçiş yapan işçilerin toplu sözleşme düzenine dahil edilmesine karşı çıkmaktadır."

Yaptıkları eylemin sadece bir başlangıç olduğunu kaydeden Yıldız, "Yetki itirazı geri çekilene kadar sendikamız ve İZENERJİ işçileri bundan sonra İzmir'in her noktasında eylemlerini ve mücadelesini ortaya koyacak. Yetki itirazı çekilene kadar İZENERJİ işçileri bundan sonra özverili çalışmayacak. Önümüzdeki haftadan itibaren iş bırakma dahil olmak üzere her türlü mücadele bizim için demokratik ve meşru bir haktır" diye konuştu.

Yetki itirazının geri alınmaması halinde, gelecek Pazartesi günü, DİSK'e bağlı şubeler, çalıştıkları birimlerde 2 saat boyunca iş bırakma eylemi yapacak.Öte yandan sabah polis müdahalesi sırasında gözaltına alınanların sayısının 9 olduğu belirtildi.