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İzmir'de fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 21:18 | Son Güncelleme

Bornova ilçesinde endüstriyel mutfak malzemeleri üreten bir fabrikada çıkan ve yandaki depoya sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın yandaki depoya sıçradı.

Alınan bilgiye göre, Fincancılar Çarşısı'ndaki endüstriyel mutfak malzemeleri üreten bir fabrikada, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra belediyeye ait arazözler de sevk edildi.

Fabrikanın yanındaki plastik malzemeler bulunan depoya da sıçrayan yangını söndürmek için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Öte yandan yangına yakın bölgede park halindeki araçlar olay yerinden kaldırıldı.

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fabrika söndürme yangın

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