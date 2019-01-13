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İzmir'de fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 06:35 | Son Güncelleme

Menderes ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Oğlananası mevkisi Atatürk Mahallesi Kısıkköy Mobilya Şehri içinde bir plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede çevredeki fabrikalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
fabrika geri dönüşüm itfaiye Kısıkköy yangın

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