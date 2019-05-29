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İzmir’de fabrika yangını korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 20:35 | Son Güncelleme

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, paniğe neden oldu.Yangın, akşam saatlerinde Sarnıç’ta bulunan hastane mobilyası üreten bir fabrikada çıktı.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, paniğe neden oldu.
Yangın, akşam saatlerinde Sarnıç’ta bulunan hastane mobilyası üreten bir fabrikada çıktı. İddiaya göre, su sebili kısa devre yapınca yangın çıktı. Fabrika çalışanları yangına ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı. Çok sayıda plastik maddesinin bulunduğu fabrikada çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, olası bir facianın önüne geçildi.

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