İzmir'de fabrika yangınları

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ve Kemalpaşa ilçelerindeki iki fabrikada çıkan yangınlar büyümeden söndürüldü.
Menemen ilçesinde, İzmir Serbest Bölgesi'nde (İZBAŞ) rüzgar gülü üretimi yapan fabrikanın geri dönüşüm kısmında yangın çıktı. Geri dönüşüm bölümünden yükselen dumanı gören çalışanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmanın sonunda alevleri fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı.
Kemalpaşa ilçesindeki bir sünger fabrikasında ise elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonunda yangın büyümeden söndürüldü.
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