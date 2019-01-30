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İzmir’de fabrikada çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 15:13 | Son Güncelleme

İzmir’de endüstriyel mutfak malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı.

İzmir’de endüstriyel mutfak malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek yandaki depoya sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Fincancılar Çarşısı’ndaki mutfak malzemeleri üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra belediyeye ait arazözler de sevk edildi. Yangın fabrikanın yanındaki mutfak malzemeleri bulunan başka bir depoya sıçradı. Çevrede park halinde bulunan otomobiller önlem amaçlı kaldırıldı. Kısa sürede büyüyen yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Yangının sıçradığı deponun sahibi olduğunu belirten Yahya Dozlakoğlu, “Biz evdeyken telefon geldi yangın var diye. İlk geldiğimizde yangının çıktığı yer yanıyordu. Yangın arka tarafa doğru yayıldı. Arka taraftan yangın benim sahibi olduğum depoya sıçradı. O depo da komple yandı” dedi.

“Patlamalar oldu”
Yangının çıktığı depoda daha önce çalışan ve eski patronunun isteği ile yardıma geldiğini ifade eden Adem Layla, “Yangın arka tarafta başlamış. İtfaiye gelince kapıyı açtım. İtfaiye içeri girdi. Yangın sonra arka taraftan ön tarafa sıçradı. Patlamalar oldu. Belki de 100 tane itfaiye geldi ama söndüremedik” şeklinde konuştu.
Fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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