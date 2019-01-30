İzmir’de fabrikada çıkan yangın korkuttu

İzmir’de endüstriyel mutfak malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek yandaki depoya sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Fincancılar Çarşısı’ndaki mutfak malzemeleri üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra belediyeye ait arazözler de sevk edildi. Yangın fabrikanın yanındaki mutfak malzemeleri bulunan başka bir depoya sıçradı. Çevrede park halinde bulunan otomobiller önlem amaçlı kaldırıldı. Kısa sürede büyüyen yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının sıçradığı deponun sahibi olduğunu belirten Yahya Dozlakoğlu, “Biz evdeyken telefon geldi yangın var diye. İlk geldiğimizde yangının çıktığı yer yanıyordu. Yangın arka tarafa doğru yayıldı. Arka taraftan yangın benim sahibi olduğum depoya sıçradı. O depo da komple yandı” dedi.