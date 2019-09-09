İzmir'de Fashion Prime 3'üncü kez kapılarını açtı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen, 11 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak Fashion Prime- Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı başladı. İzmir ile Türkiye'nin farklı şehirlerinde tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yan sanayi alanında faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin yer aldığı fuarın açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime- 3'üncü Tekstil Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknoloji Fuarı, Fuarİzmir'de açıldı. Yerli- yabancı alıcıların bir araya geldiği fuardaki stantlar, ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. İlk kez oluşturulan manufacturing (tekstil üreticileri) alanı, defileler, etkinlikler ve ticari görüşmelerle 11 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek fuarda; moda ile hazır giyim sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünleri üreten ve bu ürünlerin ticaretini yapan tedarikçiler bir araya gelecek. 3'üncü Fashion Prime'ın, fuar süresince yapılacak ikili iş görüşmeleriyle sektörün ihracatına büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

Fuarın açılış kurdelesi Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve çok sayıda sektör temsilcisi tarafından birlikte kesildi. Açılışın ardından konuşan Başkan Soyer, aynı tarihlerde düzenlenen fuarların kentin gelişimine önemli katkılar sağladığını belirterek, İzmir'in fuarcılıkta daha da büyüyeceğini dile getirdi. İzmir'in fuarcılık konusunda hızla geliştiğini anlatan Soyer, rekabette öne çıktıklarını vurgulayıp, "Bu gelişmeyi böyle istikrarlı biçimde sürdüreceğiz. Tüm kesimler, kentin ileri gelenleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ediyoruz" dedi. EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi ise "Bu birlikteliğimizi devam ettirdiğimiz müddetçe daha ileri götüreceğiz. Bütün odalar, fuar idaresi ve belediyeler olarak aynı yere odaklandık. Bu sebepten dolayı daha başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.