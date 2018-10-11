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İzmir'de, fast food restoranında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 13:31 | Son Güncelleme

İZMİR'in Alsancak semtindeki fast food restoranının baca kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Alsancak semtindeki fast food restoranının baca kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında restoranda müşteri olmadığı öğrenildi. Konak ilçesine bağlı Alsancak'ın en işlek yerlerinden Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki fast food restoranının baca kısmında, sabah saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı gören çalışanların haber vermesi üzerine, restorana itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında restoranda müşteri olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

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