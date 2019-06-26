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İzmir'de fayton dönemi kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 11:59 | Son Güncelleme

  İZMİR Büyükşehir Belediyesi, il genelinde fayton taşımacılığını yasakladı.

İzmir'de fayton dönemi kapandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi, il genelinde fayton taşımacılığını yasakladı.
İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu, önceki yıllarda hayata geçirilen 'Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi'ni iptal ederek İzmir'de fayton dönemini kapattı. Belediyeye bağlı İZULAŞ bünyesindeki fayton işletmesi de 1 Mayıs'tan itibaren kapatıldı. Yine UKOME kararı doğrultusunda; Karşıyaka, Selçuk ve Dikili ilçelerindeki toplam 32 faytonun faaliyetlerine de son verildi. Hayvanlarla çekilen taşıtların kent merkezindeki bulvar ve caddelere çıkışına yasaklama getirildi.
İZULAŞ Fayton İşletmesi aracılığıyla Alsancak-Kordon bölgesinde sürdürdüğü fayton hizmetini 1 Mayıs'tan itibaren sonlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, uygulamanın ikinci adımında ise kent geneline yönelik yasal düzenlemeleri hayata geçirdi. UKOME Genel Kurulu kararı ile önceki yıllarda hayata geçirilen 'Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi' iptal edildi. Karşıyaka'da 18, Selçuk'ta 12, Dikili'de 2 faytonun faaliyetlerine son verildi.
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 139'uncu maddesine dayanarak resmi tören ve izin alınacak merasimler hariç, hayvanla çekilen motorsuz araçların ve hayvan sürücülerinin kent merkezindeki tüm bulvar, cadde ve trafik yoğunluğu olan sokaklarına girişi de Belediye Encümeni tarafından yasaklandı.
HAYVAN HAKLARINI GÖZETMEK, BELEDİYEMİZ'İN TEMEL ÖNCELİKLERİNDEN
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in hayvan hakları konusunda örnek ve öncü bir kent olmasını hedeflediklerini ifade ederek, "Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri hiç aralık vermeden yürüttük. Bu süreç kısa süre önce tamamlandı ve İzmir'de fayton dönemi kapandı. Hayvan haklarını gözetmek, Belediyemiz'in temel önceliklerinden biri olmaya devam edecek" dedi.

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İzmir'de fayton dönemi kapandı

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