HABER

İzmir’de fayton dönemi resmen kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 10:53 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir ili genelinde fayton taşımacılığını yasakladı.

İzmir’de fayton dönemi resmen kapandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir ili genelinde fayton taşımacılığını yasakladı. İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu, önceki yıllarda hayata geçirilen Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesini iptal ederek İzmir’de fayton dönemini kapattı. Öte yandan, belediyeye bağlı İZULAŞ bünyesindeki fayton işletmesi de 1 Mayıs’tan itibaren kapatıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir ili genelinde fayton taşımacılığında önemli bir karar aldı. İZULAŞ Fayton İşletmesi aracılığıyla Alsancak-Kordon bölgesinde sürdürdüğü fayton hizmetini 1 Mayıs’tan itibaren sonlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, uygulamanın ikinci adımında ise kent geneline yönelik yasal düzenlemeleri hayata geçirdi. UKOME Genel Kurulu kararı ile önceki yıllarda hayata geçirilen Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi iptal edildi. Karşıyaka’da 18, Selçuk’ta 12, Dikili’de 2 olmak üzere toplam 32 adet faytonun faaliyetlerine son verildi. Hayvanlarla çekilen taşıtların kent merkezindeki bulvar ve caddelere çıkışına yasaklama getirildi.
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 139’uncu maddesine dayanarak resmi tören ve izin alınacak merasimler hariç, hayvanla çekilen motorsuz araçların ve hayvan sürücülerinin kent merkezindeki tüm bulvar, cadde ve trafik yoğunluğu olan sokaklarına girişi Belediye Encümeni tarafından yasaklandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in hayvan hakları konusunda örnek ve öncü bir kent olmasını hedeflediklerini ifade ederek, “Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri hiç aralık vermeden yürüttük. Bu süreç kısa süre önce tamamlandı ve İzmir’de fayton dönemi kapandı. Hayvan haklarını gözetmek, Belediyemiz’in temel önceliklerinden biri olmaya devam edecek” dedi.

İzmir’de fayton dönemi resmen kapandı

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Atık malzemelerden yaptı, yüzde 100 yerli ve milliAtık malzemelerden yaptı, yüzde 100 yerli ve milli
TCDD’nin yeni müdürüne yeni görevTCDD’nin yeni müdürüne yeni görev
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Ünlü çiftin mutlu günü

Ünlü çiftin mutlu günü

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'da OHAL sonrası 2 bin 49 kişi FETÖ'den ihraç edildi

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

Son dakika Kara Harp Okulu davasında karar açıklandı!

Karar açıklandı! 47 sanığa ceza yağdı

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

Şule Çet davasında yeni gelişme! Flaş 'saat' detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Flaş 'saat' detayı

Türk F-16’ları 'Yavuz'u selamladı

Türk F-16’ları 'Yavuz'u selamladı

Günlük burç yorumları 26 Haziran Çarşamba - Ay ve Jüpiter arasında pozitif temas!

Ay ve Jüpiter arasında pozitif temas!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.