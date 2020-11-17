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İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

17.11.2020 21:29 | Son Güncelleme:
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İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Tire ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi.

İzmir’in Tire ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. yönetimindeki 61 NK 189 plakalı otomobil, Gökçen istikametine ilerlediği esnada Hakan Baş’ın idaresindeki 45 NK 314 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hakan Baş yaşamını yitirirken, M.Y.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza sonrası polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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