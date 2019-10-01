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İzmir’de feci kaza: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 11:34 | Son Güncelleme

İzmir’de Tire’ye bağlı Gökçen Mahallesi’nde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Feci kaza bugün sabah saatlerinde Tire’nin Gökçen Mahallesi’nde meydana geldi.

İzmir’de feci kaza: 1 ölü

İzmir’de Tire’ye bağlı Gökçen Mahallesi’nde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Feci kaza bugün sabah saatlerinde Tire’nin Gökçen Mahallesi’nde meydana geldi. Dikkatsizlik sonucu yaşandığı düşünülen kaza iddiaya göre şöyle gerçekleşti. 48 yaşındaki Yaşar Eryılmaz isimli vatandaş 35 YHB 92 plakalı aracıyla Ekinlik mevkisindeki evinden çıkıp Gökçen’deki çalıştığı fabrikaya gitmek istedi. Eryılmaz, Gökçen’deki akaryakıt istasyonuna girerek alışveriş yaptı. Akaryakıt istasyonundaki işini bitiren Eryılmaz yoluna devam etmek üzere aracına bindi. Otomobil benzin istasyonundan çıktığı anda iddiaya göre Tire yönünden gelen 35 AFB 840 plakalı bir başka araç büyük bir hızla Eryılmaz’ın kullandığı araca çarptı.

Ortalık savaş alanına döndü
Çarpışmanın etkisiyle Eryılmaz’ın kullandığı araç paramparça oldu. 3 parçaya ayrılan aracın bir kısmı yolun diğer şeridine fırladı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaşar Eryılmaz’ı ağır yaralı olarak ambulansa aldı. Ambulans içinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eryılmaz hastane yolunda hayatını kaybetti. Talihsiz adamın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Feci kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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