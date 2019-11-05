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İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1’i ağır 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 15:49 | Son Güncelleme

İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 11.00 sıralarında Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 11.00 sıralarında Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolda seyir halinde olan traktör ile bir yemek firmasına ait olduğu belirlenen ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ticari araç yoldan savruldu. Olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza alanına gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Abdurrahman Uysal (80)’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ticari araçta bulunan 3 yaralı ise ambulanslar ile Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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