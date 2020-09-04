İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

İzmir’in Buca ilçesinde, hafif ticari aracın karşı şeride geçip kamyonetle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Atatürk Caddesi Kaynaklar Mezarlığı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Görkem Yorulmaz (22) yönetimindeki 54 B 8944 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Ali Erdoğmuş’un (24) kullandığı 35 CAS 50 kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri hafif ticari araçta sıkışan yaralılara müdahale etti. Araçtan çıkartılan Gökçe Yorulmaz (15), Nihat Kaplan (90), Gülen Kaplan (72) ve araç sürücüsü Görkem Yorulmaz sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Ambulanslara alınan yaralılar, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ali Erdoğmuş ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Nihat Kaplan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan araçlar olay yerine çağırılan çekici vasıtası ile kaza mahallinden kaldırılırken, polis ekiplerince kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



