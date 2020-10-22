İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

İzmir’in Menemen ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Menemen ilçesi Türkeli Yıldırım Mahallesi Kavşağında meydana geldi. C.Y. idaresindeki 35 ADU 175 plakalı araç, V.T’nin kullandığı 35 DRE 61 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Neriman O. (82), E.T ve A.G’ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, daha sonra Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Neriman O. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

