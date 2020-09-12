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İzmir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 11:47 | Son Güncelleme

İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.

İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı. Meydana gelen kaza bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre kaza sabah 06.45 sıralarında Orta Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Seferihisar istikametine doğru seyir halinde olan Osman A. idaresindeki 35 LF 226 plakalı araç ile Kuşadası istikametine seyir halinde olan ve Kaan Girgin idaresindeki 34 CPL 01 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 kişi kaza anında yaşamını yitirdi
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 34 CPL 01 plakalı aracın sürücüsü Kaan Girgin ile aynı aracın yan koltuğunda yolcu olarak bulunan Onur Dönmezler’in kazada hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişinin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan meydana gelen kazada diğer aracın sürücüsü Osman A. ve Baran Gül A.’nın ağır yaralandığı tespit edildi. Yaralı şahıslar ambulansla Seferihisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza güvenlik kamerasında
Meydana gelen kaza bölgede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde hızla gelen 2 aracın kafa kafa çarpışmasının ardandan çevredeki vatandaşların yardım için kaza yerine koştukları görüldü.
Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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