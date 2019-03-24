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İzmir’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 16:40 | Son Güncelleme

İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.Kaza, bugün öğle saatlerinde Menderes-Seferihisar yolunda meydana geldi.

İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Menderes-Seferihisar yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kubilay U. idaresindeki 35 AEK 513 plakalı araç, Seferihisar yönüne seyrettiği sırada şerit ihlali yaptı. Aynı yönde devam eden Bergüzar Bilgin idaresindeki 07 MZG 38 plakalı araç da Kubilay U. idaresindeki araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolun yanındaki bankete sürüklenirken, feci kazayı gören diğer sürücüler hemen jandarmaya haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans da sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Bergüzar Bilgin’in kullandığı araçta yer alan Saime Er ve Fatma Er’in hayatlarını kaybettiği, araçlarda bulunan toplam 6 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafiğin akışı kontrollü olarak tek şeride düşürülürken, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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