HABER
  4. İzmir’de feci kaza... Takla atan araçtan caddeye savruldular: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir’de feci kaza... Takla atan araçtan caddeye savruldular: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 03:50 | Son Güncelleme

İzmir’in Balçova ilçesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak takla atan otomobilinin içerisinden caddeye savrulan 3 kişinden 2’si öldü 1 kişi ise yaralandı.Kaza, saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

İzmir’in Balçova ilçesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak takla atan otomobilinin içerisinden caddeye savrulan 3 kişinden 2’si öldü 1 kişi ise yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Narlıdere istikametinden Balçova yönüne giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 40 KL 313 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç alev aldı. . İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilin içinden caddeye savrulan Hüseyin Karacaoğlan (22) ve Berkay Altınay’ın (24) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisinde bulunan Serhat S’nin. ise yaralı durumda olduğu ve Dokuz Eylül Üniversitesine kaldırıldığı öğrenildi. Yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Takla atan otomobil alev aldı
Kaza sonrası takla atan otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince oluşabilecek olumsuzluklara karşı yanan araç kısa sürede yapılan müdahale ile söndürüldü. Araç içeresinde bulunan birçok eşyanın ise çevreye savrulduğu görüldü.
Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, takla atan otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAmerikalı eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Açıklama geldiAmerikalı eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Açıklama geldi
Eğribel geçidinde yoğun kar yağışı devam ediyorEğribel geçidinde yoğun kar yağışı devam ediyor
Kırıkkale'de otomobil 80 metreden uçuruma düştü: 1 ölüKırıkkale'de otomobil 80 metreden uçuruma düştü: 1 ölü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Irak'ta Hizbullah'tan 'ABD üslerinden uzak durun' çağrısı

Irak'ta Hizbullah'tan 'ABD üslerinden uzak durun' çağrısı

'ABD'nin bölgedeki varlığının sona erme süreci başladı'

'ABD'nin bölgedeki varlığının sona erme süreci başladı'

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Kırıkkale'de korkunç kaza! Metrelerce takla atıp dereye uçtu!

Kırıkkale'de korkunç kaza! Metrelerce takla atıp dereye uçtu!

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Tatbikat iptal edildi! ABD Amfibi gemisi ile 2 bin asker Orta Doğu'ya hareket etti!

2 bin ABD askeri Orta Doğu'ya hareket etti!

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu! Ölü ve yaralılar var

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.