İzmir'de Fetih suresi okundu

İZMİR (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için İzmir'de de Fetih suresi okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine, Kestane Pazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Eğitim Kampüsün'de hafızlar ve öğrenciler tarafından Fetih suresi okunup dua edildi.

Karabağlar İlçe Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, İl Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu ve Karabağlar Müftüsü Fahri Tüfekçioğlu 'nun da katılımıyla kampüsteki Tanınmış Mescidi'nde sabah namazı kılındı. Ardından Hafız öğrenciler Hüseyin Zırığ, Ömür Arslan ve Halil İbrahim Durut Fetih suresi okudu. Ardından Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu Yöneticisi Halil Taşcı dua ettirdi.

Kestane Pazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Başkanı Cüneyd Dayhan gazetecilere yaptığı açıklamada, harekatın başlamasının ardından öğrencilerle birlikte Fetih suresi okumaya başladıklarını belirtti. Harekatın amacının Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlamak ve terörist grupların bertaraf edilmesi olduğunu aktaran Dayhan, "Ordumuzun muzafferiyeti için dünden beri Fetih suresi okuyarak ordumuza manevi destekte bulunmaya çalışıyoruz. İnşallah ordumuzun muzafferiyeti için ayağına taş değmeden vatanlarına memleketlerine dönmeleri için duacıyız." dedi.

