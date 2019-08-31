HABER

İzmir'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 23:20 | Son Güncelleme

Çeşme ilçesinde, telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan ve FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduklarını öne sürdükleri çifte evlerini sattırmak isteyen 3 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan ve FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduklarını öne sürdükleri çifte evlerini sattırmak isteyen 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çeşme Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin Çiftlikköy Mahallesi'nde yaşayan Y.Ş. ve F.Ş'yi telefonla arayıp FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduklarını ve operasyon yapıldığını, ikamet ettikleri evlerini satarak ikametlerinde parayla beklemelerini söylediğini belirledi.

Ekipler, T.D. isimli zanlının Y.Ş ve F.Ş'ye ait eve geleceği bilgisi üzerine evde beklemeye başladı. Zanlının eve gelip parayı istemesiyle operasyonu başlatan ekipler, zanlıyı suçüstü yakaladı.

Emniyete götürülen T.D. sorgusunda birlikte hareket ettiği kişilerin İzmir-Çeşme Otobanı Alaçatı Gişeler 5'inci kilometresinde beklediğini söyledi. Ekipler düzenledikleri operasyonla burada araçta bekleyen A.Ç ve M.A'yı gözaltına aldı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!
Hastaneden kaçırılırken vurulan cezaevi firarisi, başka hastaneye götürülünce yakalandıHastaneden kaçırılırken vurulan cezaevi firarisi, başka hastaneye götürülünce yakalandı
Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendiHavai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çeşme Çeşme Asayiş Büro Amirliği dolandırıcılık izmir İzmir'de dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge mesajı

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Seksenler için 10 kilo verdi

Seksenler için 10 kilo verdi

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 31 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Polisle çatışıp suçluyu hastaneden kaçırmak istediler

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

Çorlu'daki cinayetlerin şüphelisi Yalova'da yakalandı

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan öldürüldü

Ticaret Borsası Başkan Vekili öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.