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İzmir’de FETÖ baskınları: 46 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 08:57 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 46 kişi gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İzmir merkezli 11 ilde operasyonun düğmesine basıldı.

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 46 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İzmir merkezli 11 ilde operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul, Sivas, Adana, Ordu, Aydın, Nevşehir, Kahramanmaraş, Mersin, Karaman ve Manisa illerini kapsayan eş zamanlı baskınlarda şu ana kadar 46 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin bazılarının örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıklarının tespit edildiği, 16’sının polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme sınavında usulsüzlük yaptığı, yine 16’sının da örgüt liderinin çağrısı üzerine Bank Asya’ya para yatırdığı öne sürüldü.
Toplam 46 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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