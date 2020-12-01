HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de FETÖ operasyonları: 101 gözaltı

İzmir’de FETÖ operasyonları: 101 gözaltı

01.12.2020 09:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2 farklı operasyonda FETÖ’nün TSK yapılanmasında yer alan, 63 uzman çavuş gözaltına alınırken, yine FETÖ’nün mahrem imamlarıyla irtibatı tespit edilen 38 ihraç polis memuru da yakalanarak gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı arasındaki koordineli çalışma sonucunda, bir kısmı Yargıtay 16.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2 farklı operasyonda FETÖ’nün TSK yapılanmasında yer alan, 63 uzman çavuş gözaltına alınırken, yine FETÖ’nün mahrem imamlarıyla irtibatı tespit edilen 38 ihraç polis memuru da yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı arasındaki koordineli çalışma sonucunda, bir kısmı Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği, tesadüfle açıklanmayacak şekilde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatlı, bir kısmı hakkında örgüt mensubiyetlerine dair başka deliller de bulunan ve bu şekilde terör örgütü mensubu oldukları tespit edilen 5’i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 60’ı Jandarma Genel Komutanlığı, 16’sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1’i Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup; tamamı uzman çavuş rütbesinde olmak üzere 70’i muvazzaf askeri personel olan toplam 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir ve 38 farklı ilde gece 01.00 itibariyle eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda an itibari ile toplam 63 şüpheli gözaltına alındı.

38 ihraç polis memuruna gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise ‘Garson’ isimli gizli tanıktan ele geçirilen hafıza kartında haklarında kayıt bulunan ve yapılan HTS incelemesinde örgütün mahrem imamları ile irtibatı tespit edilen tamamı ihraç polis memuru 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Saat 06.30 itibariyle yapılan eş zamanlı operasyonlarda an itibari ile 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu
CHP'li belediyenin parkına tepki yağıyorCHP'li belediyenin parkına tepki yağıyor
82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

Hakkari Valiliği duyurdu: Sınır hattında ikazlara uyamayan kişi vuruldu

Hakkari Valiliği duyurdu: Sınır hattında ikazlara uyamayan kişi vuruldu

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 1 Aralık Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 1 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama

16 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Sayısal Loto sonuçları 30 Kasım 2020 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 30 Kasım Sayısal Loto sonuçları

84 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

Trabzon'da gidişat kötü! Vaka sayısı yüzde 40 arttı

O ilimizde durum vahim: Artış yüzde 100'ü geçiyor

Elektrik kesintisi listesi 1 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

1 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

Zonguldak'ta koronavirüs haritası kırmızıya döndü

Zonguldak'ta koronavirüs haritası kırmızıya döndü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.