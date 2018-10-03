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İzmir’de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 11:54 | Son Güncelleme

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandıkları iddia edilen 10 şüpheli, gözaltına alındı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandıkları iddia edilen 10 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Örgütün Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün haberleşme programı olan 'ByLock' kullandıkları öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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