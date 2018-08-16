İzmir’de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı (2)

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir’de, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'i sosyal medya üzerinden övdükleri ve örgüt adına propaganda yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’inin ise örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandığı öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülürken, operasyon kapsamında 1 şüphelinin aranmasına devam edildiği belirtildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

