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İzmir'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 12:51 | Son Güncelleme

İZMİR'de, FETÖ/PDY yönelik düzenlenen operasyonda örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları öne sürülen, aralarında 2 üsteğmenin de bulunduğu 11 şüpheli, gözaltına alındı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, FETÖ/PDY yönelik düzenlenen operasyonda örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları öne sürülen, aralarında 2 üsteğmenin de bulunduğu 11 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 8 şüpheli ise aranıyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 2 üsteğmenin de bulunduğu 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 8 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

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