HABER

İzmir'de FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 08:21 | Son Güncelleme

 - İZMİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 14 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında operasyon başlattı. Örgütün 'ankesör' yapılanmasını deşifre etmek amacıyla aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 14 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonunu sürdüğü belirtildi.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Kastamonu’da ayı saldırısına uğrayan büyükbaş hayvan telef olduKastamonu’da ayı saldırısına uğrayan büyükbaş hayvan telef oldu
Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 35 kişi gözaltına alındıZehir tacirlerine şafak operasyonu: 35 kişi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Tunç Soyer'den 'PKK’yı kınama önergesi reddedildi' iddialarına yanıt

Tunç Soyer'den 'PKK’yı kınama önergesi reddedildi' iddialarına yanıt

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Trump: ABD savaşa hazır

Trump: ABD savaşa hazır

IŞİD lideri Bağdadi'den yeni ses kaydı!

IŞİD lideri Bağdadi'den yeni ses kaydı!

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

Öğretmene, öğrencisinin babaannesinden büyük şok

Öğrencisinin babaannesinden büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.