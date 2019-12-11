İzmir'de FETÖ operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 11 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, İzmir ve İstanbul illerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 11 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

