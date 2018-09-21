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İzmir'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 10:06 | Son Güncelleme

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u da kullandıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.

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