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İzmir’de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 13:29 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 10 ilde, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13’ü halen görevde 25 şahıstan 14’ü gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, ardışık aramalarda tespit edilen TSK’daki askerlere yönelik operasyon yapıldı.

İzmir merkezli 10 ilde, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13’ü halen görevde 25 şahıstan 14’ü gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, ardışık aramalarda tespit edilen TSK’daki askerlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında halen görevde olan 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 9 astsubay ve 2 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 25 zanlı hakkında yakalama kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İzmir merkezli olmak üzere; Ankara, Kırklareli, Tunceli, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Zonguldak, Van ve Şanlıurfa’da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 14 zanlı yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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