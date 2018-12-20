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İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 13:49 | Son Güncelleme

İZMİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında görevde bulunan subay ve astsubaylar ile kadınların da olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında görevde bulunan subay ve astsubaylar ile kadınların da olduğu 17 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, aralarında halen görevde bulunan subay ve astsubaylar ile kadınların da olduğu 17 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 2 şüphelinin daha arandığı belirtilirken, sağlık kontrolünden geçirilen 17 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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