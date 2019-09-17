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İzmir'de FETÖ operasyonu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 09:04 | Son Güncelleme

OPERASYONDA 9 GÖZALTI  İzmir'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2.

OPERASYONDA 9 GÖZALTI
İzmir'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 14 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyon, 9 ilde sürüyor. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen İzmir merkezli, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Van ve Iğdır'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapılıyor. Aralarında 2 muvazzaf astsubay, 4 polis, 1 meslekten ihraç edilen astsubay ve 2. sınıf emniyet müdürü, 3 ilişiği kesilen öğrenci ve 1 öğretmenin bulunduğu şüphelilerin, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan haberleştikleri tespit edildi. Operasyonda şu ana kadar 9 şüpheli gözaltına alınırken, 5 kişinin arandığı belirtildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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