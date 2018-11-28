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İzmir'de FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 10:37 | Son Güncelleme

İZMİR'de, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları tespit edilen ve aralarında örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan ByLock'u kullananların da bulunduğu belirtilen 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları tespit edilen ve aralarında örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan ByLock'u kullananların da bulunduğu belirtilen 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 40'ı yakalanarak emniyete götürüldü.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen askerler, eski askeri öğrenciler, çeşitli okullarda görev yapan ve daha önce meslekten atılan öğretmenler ile mahrem imamların aralarında yer aldığı 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, Terörle Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock'u kullandıkları tespit edilen 71 kişiye yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda, 40 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü belirlendi. Haklarında yakalama kararı verilen 71 kişinin örgütü diriltmek için faaliyetlerine devam ettiklerinin belirlendii belirtildi.

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