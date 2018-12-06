İzmir'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 kişi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyete getirilirken, adreslerinde bulunamayan kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

