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İzmir’de FETÖ operasyonu: 89 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 08:42 | Son Güncelleme

Fetö’nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıkları yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetö’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 9.

Fetö’nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıkları yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetö’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 9. aşamasında, bir kısmında örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatlı, bir kısmı hakkında da örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller de bulunan 98’i Hava Kuvvetleri ve 12’si Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup toplam 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir merkezli olarak 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Sularla Mücadele Şube ekipleri 7’si Albay, 2’si Yarbay, 9’u Binbaşı, 17’si Yüzbaşı, 37’si Üsteğmen, 4’ü Teğmen, 33’ü Astsubay ve 1’i Uzman Çavuş rütbesinde 105’i muvazzaf olmak üzere toplam 110 askerden 89 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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