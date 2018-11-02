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İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 10:23 | Son Güncelleme

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Terör örgütü FETÖ/PDY örgütü üyelerine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonrasında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. İzmir merkezli operasyonda, 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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