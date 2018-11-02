İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 gözaltı kararı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Terör örgütü FETÖ/PDY örgütü üyelerine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonrasında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. İzmir merkezli operasyonda, 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum
Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor
Ünlü spiker ciddiye alınmak için göğüslerini küçültecek
Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!
İsrail'de zorunlu askerlik protestosuna polis müdahalesi
Kuzenini askere uğurlarken otobüsün altında kalarak can verdi
Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Google çalışanları cinsel tacizler nedeniyle iş bırakma eylemine gidiyor!
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
Okuyucu Yorumları 0 yorum