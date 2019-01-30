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İzmir’de FETÖ, PKK/KCK ve uyuşturucu operasyonları: 150 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 02:55 | Son Güncelleme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ, PKK/KCK ve organize suç örgütü kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik 3 ayrı soruşturma kapsamında 150 şahıs hakkında gözaltı kararı verdi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütleri ve organize suç örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik FETÖ, PKK/KCK ve suç işlemek amacıyla örgüt kurulan organize bir şebekeye yönelik operasyonun düğmesine bastı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ, PKK/KCK ve organize suç örgütü kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik 3 ayrı soruşturma kapsamında 150 şahıs hakkında gözaltı kararı verdi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütleri ve organize suç örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik FETÖ, PKK/KCK ve suç işlemek amacıyla örgüt kurulan organize bir şebekeye yönelik operasyonun düğmesine bastı. Savcılı bu kapsamda, 3 ayrı dosyada 150 şüpheli hakkında arama, el koyma, gözaltı talimatı verdi.
İlk operasyonda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında ardışık aramalarda tespit edilen halen Hava Kuvvetlerinde 1 aktif astsubay, Hava Kuvvetlerinden emekli ihraç 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 65 astsubay ve diğer kurumlardan 4 sivil olmak üzere 72 zanlı hakkında 17 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
İkinci operasyonda da suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yürütülen soruşturmada ise İzmir ve ilçeleriyle İstanbul, Aydın, Adıyaman, Gaziantep, Konya illerinde 62 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

PKK/KCK’ya da baskınlar
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkez olmak üzere İstanbul ve Mardin’de haklarında yakalama kararı verilen 16 şahıs hakkında eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyonda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın sözde tecritini protesto etmek amacıyla HDP binasında açlık grevi yaptıkları tespit edilen 16 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise terör örgütüne ait çok sayıda bez parçası, dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Şüphelilerden birinin Sivas’ta terör örgütü PKK/KCK terör örgütünün üyesi olmak suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu da öğrenildi.
Ekipler, 3 ayrı soruşturma dosyası kapsamında yakalama kararı çıkarılan 150 şahsa yönelik operasyonların sürdüğünü bildirdi.

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