İzmir’de FETÖ, PKK/KCK ve uyuşturucu operasyonları: 150 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ, PKK/KCK ve organize suç örgütü kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik 3 ayrı soruşturma kapsamında 150 şahıs hakkında gözaltı kararı verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütleri ve organize suç örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik FETÖ, PKK/KCK ve suç işlemek amacıyla örgüt kurulan organize bir şebekeye yönelik operasyonun düğmesine bastı. Savcılı bu kapsamda, 3 ayrı dosyada 150 şüpheli hakkında arama, el koyma, gözaltı talimatı verdi.

İlk operasyonda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında ardışık aramalarda tespit edilen halen Hava Kuvvetlerinde 1 aktif astsubay, Hava Kuvvetlerinden emekli ihraç 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 65 astsubay ve diğer kurumlardan 4 sivil olmak üzere 72 zanlı hakkında 17 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

İkinci operasyonda da suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yürütülen soruşturmada ise İzmir ve ilçeleriyle İstanbul, Aydın, Adıyaman, Gaziantep, Konya illerinde 62 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.