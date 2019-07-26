İzmir'de FETÖ şüphelisi 44 kişi adliyede

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 22 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 44 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına yönelik, geçen salı günü operasyon yaptı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 47 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 22 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında halen TSK'da görev yapan yarbay, üsteğmen ve astsubayların da bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin, örgütün 'mahrem ağabeyleri' tarafından kent merkezindeki büfelerden, kontörlü telefonlar ile ardışık olarak arandıkları belirlendi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 44 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli ise aranıyor.

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