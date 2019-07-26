HABER

İzmir'de FETÖ şüphelisi 44 kişi adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

İZMİR merkezli 22 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 44 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'de FETÖ şüphelisi 44 kişi adliyede

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 22 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 44 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına yönelik, geçen salı günü operasyon yaptı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 47 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 22 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler arasında halen TSK'da görev yapan yarbay, üsteğmen ve astsubayların da bulunduğu belirtildi.
Şüphelilerin, örgütün 'mahrem ağabeyleri' tarafından kent merkezindeki büfelerden, kontörlü telefonlar ile ardışık olarak arandıkları belirlendi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 44 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli ise aranıyor.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de FETÖ şüphelisi 44 kişi adliyede

PARTNERFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çektiFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti
“Bursa Günlüğü” ile tarihe yolculuk“Bursa Günlüğü” ile tarihe yolculuk
Türkiye, İtalya ve Yunanistan’ın kültür rotaları Nilüfer’de birleşiyorTürkiye, İtalya ve Yunanistan’ın kültür rotaları Nilüfer’de birleşiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Adana'da sahte para operasyonu!

Adana'da sahte para operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Metin Feyzioğlu'ndan Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması

Feyzioğlu açıkladı: Tutukluk süreleri azalacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev

Diyarbakır'da korkunç kaza! 5'i ağır 15 yaralı

Diyarbakır'da korkunç kaza! 5'i ağır 15 yaralı

Evinin önünde oturan genci öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

Evinin önünde oturan genci öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.