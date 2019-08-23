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İzmir'de FETÖ'de aktif görev yapan şüphelilere operasyon: 14 gözaltı 

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 08:14 | Son Güncelleme

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütte aktif olarak görevini sürdürdüğü belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon yapıldı.

İzmir'de FETÖ'de aktif görev yapan şüphelilere operasyon: 14 gözaltı 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütte aktif olarak görevini sürdürdüğü belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde çok sayıda sahte kimlik, yüklü miktarda nakit para ve örgütsel haberleşme amacıyla kullanılan cep telefonları ve tabletler ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin haberleşme ağı olan 'ByLock'u kullananan, çeşitli soruşturma dosyalarından aranan ve örgüt içerisinde hala aktif görevde oldukları belirlenen kişilerin kullandıkları 19 hücre evini tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve yakalama kararı ile söz konusu adreslere TEM Şube, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda sırasında polis ekiplerini gören bazı şüpheliler, evlerde bulunan dijital materyalleri imha etmeye ve evlerin balkonlarından atlayarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu, 14 şüpheli gözaltına alındı.Hücre evlerinde yapılan aramalarda ise şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşme amacıyla kullanılan cep telefonları ve tabletler ile yüklü miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İzmir'de FETÖ'de aktif görev yapan şüphelilere operasyon: 14 gözaltı

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