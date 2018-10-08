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İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 23:13 | Son Güncelleme

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada dosyaları ayrılan 5'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada dosyaları ayrılan 5'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya, 5'i tutuklu sanık ile tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda iddia makamı, "Cumhurbaşkanına suikaste teşebbüs" suçlamasında daha önce dosyası ayrılan tutuklu sanık Ahmet Karataş'ın atılı suç yönünden tahliyesine, tutuklu sanıklar Osman Sadi Sonverdi, Ekrem Karakocali, Emrah Bolat ve Mehmet Kalalı'nın tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Karakocali, önceki duruşmada aleyhine ifade veren bir tanık nedeniyle tutuklandığını, bu tanıkla aralarında husumet olduğunu iddia etti.

Yaklaşık 3 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Karakocali, "Jandarma komando olduğumdan Meriç Nehri'ni yüzerek geçebilirim. Ancak beraat edeceğimi biliyorum. Kaçmayacağım, tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık Kalalı, mahkemeye gelen raporlarda kendisinin FETÖ'yle ilişkisi olduğuna ilişkin bir bilginin olmadığını savunarak, "Ben de bir tanık ifadesinden tutukluyum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum." talebinde bulundu.

Sonverdi, yaklaşık 2 yıldan beri tutuklu bulunduğundan mağduriyet yaşadığını, tutuklamanın bir tedbir olduğunu ancak uzun tutukluluk süresinin cezaya dönüştüğünü savunarak tahliyesini istedi.

Bolat ve Karataş da tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Karataş'ın tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu 267 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamaları yöneltilmişti.

Daha sonra hazırlanan ek iddianame ve birleştirilen bir dosya nedeniyle sanık sayısı 280'e yükselmişti.

Davanın 21 Mayıs 2018'deki duruşmasında 137 sanık hakkında karar verilmiş, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in önceden dosyasını ayıran mahkeme, 142 sanıkla ilgili kararını ise sonraya bırakmıştı.

Mahkeme, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı tuğamiral Yaşar Çamur, eski Amfibi Gemiler Komutanı tuğamiral Erdal Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı tuğgeneral Veyis Savaş ve eski Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün de bulunduğu 104 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Sanıklardan 21'i "Cumhurbaşkanına suikaste yardım" suçundan 20 yıl, 31'i ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay ila 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.

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