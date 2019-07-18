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İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 19:59 | Son Güncelleme

Darbe girişimine ilişkin davadan dosyaları ayrılan 5'i tutuklu 145 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davadan dosyaları ayrılan 5'i tutuklu 145 sanığın yargılanmasına devam edildi.

20. Ağır Ceza Mahkemesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Mahmut Tunçkır, etkin pişmanlık kapsamındaki ifadelerini, polisin baskısı altında verdiğini savunarak, bunları reddettiğini belirtti.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Çok detaylı ifade vermişsiniz. Savcılıkta da 'emniyetteki ifademi tekrar ediyorum' demişsiniz. Çok fazla isim var. Bunları sen anlatmadıysan polis bu isimleri nereden biliyor olabilir?" sorusunu yöneltti.

Tunçkır da soruyu "Yaşanan olayların çoğu basına yansıdı. Polisler haberleri takip etmiş olabilir. Suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde cevapladı.

Savunma yapan diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tahliye taleplerinin reddine ve dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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