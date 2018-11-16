HABER

İzmir'de FETÖ'nün 'esnaf yapılanması'na operasyon: 17 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 09:23 | Son Güncelleme

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin 'esnaf yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ'nün 'esnaf yapılanması'na operasyon: 17 gözaltı

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA) - İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin 'esnaf yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla arandığı, 'ByLock' kullandığı ve üzerlerinden yakalanmaları durumunda polisin soracağı sorulara verecekleri yanıtların yazılı olduğu belgeler çıktığı belirtildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün İzmir'deki 'esnaf yapılanması'na operasyon yapıldı. Örgüt adına faaliyet yürütmeye çalışanlara yönelik Buca, Torbalı ve Dikili'deki adreslere baskın yapılarak, 17 kişi gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin, 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla arandığı ve şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı öğrenildi. Şüphelilerin üzerinden yakalanmaları durumunda polisin soracağı sorulara verecekleri yanıtların yazılı olduğu belgeler çıktı. Bu yanıtların, örgüt yöneticilerince hazırlandığı saptandı. Şüphelilerin adreslerindeki kasalarda da yüklü miktarda para ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de FETÖ'nün 'esnaf yapılanması'na operasyon: 17 gözaltıİzmir'de FETÖ'nün 'esnaf yapılanması'na operasyon: 17 gözaltıİzmir'de FETÖ'nün 'esnaf yapılanması'na operasyon: 17 gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ününü ikiye katladı! Kilosu 600 TL'ye ulaştıCumhurbaşkanı Erdoğan ününü ikiye katladı! Kilosu 600 TL'ye ulaştı
Spider’s Web Sergisi İKÜSAG'da kapılarını açtıSpider’s Web Sergisi İKÜSAG'da kapılarını açtı
Market soyguncuları güvenlik kamerasına yakalandıMarket soyguncuları güvenlik kamerasına yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Korkutan yangında mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı

Korkutan yangında mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

Suriyeli 2 grup ilçeyi karıştırdı! Önce işyerinde sonra sokakta

Suriyeli 2 grup ilçeyi karıştırdı! Önce işyerinde sonra sokakta

Kar bir anda bastırdı, her yeri beyaza bürüdü! Turist akınına uğruyor

Kar bir anda bastırdı, her yeri beyaza bürüdü! Turist akınına uğruyor

Başhekimle ilgili şok eden iddia! Hastanedekiler şaştı kaldı

Başhekimle ilgili şok eden iddia! Hastanedekiler şaştı kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.